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«Даллас Старз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс», у Кирилла Марченко гол

«Даллас Старз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс», у Кирилла Марченко гол
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Сегодня, 10 ноября, «Даллас Старз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Крэйг Смит, Мэтт Дюшейн, Тайлер Сегин и Джейсон Робертсон.

За «Коламбус» голами отметились российский нападающий Кирилл Марченко и канадец Бун Дженнер. Также голевая передача на счету нападающего Дмитрия Воронкова.

После 12 матчей «Даллас» занимает четвёртое место в Западной конференции с 17 очками. «Коламбус» расположился на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 11 очков в 13 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Виннипег Джетс», а «Коламбус» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Дженнер (Годро, Рослович) – 01:08     2:0 Марченко (Фантилли, Воронков) – 08:43     2:1 Марчмент (Дюшейн, Сегин) – 09:29     2:2 Смит (Факса, Линделль) – 30:20     2:3 Дюшейн (Лундквист) – 36:34     2:4 Сегин (Лундквист, Дюшейн) – 43:47     2:5 Робертсон (Павелски) – 57:04    
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