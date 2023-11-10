«Даллас Старз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс», у Кирилла Марченко гол

Сегодня, 10 ноября, «Даллас Старз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Крэйг Смит, Мэтт Дюшейн, Тайлер Сегин и Джейсон Робертсон.
За «Коламбус» голами отметились российский нападающий Кирилл Марченко и канадец Бун Дженнер. Также голевая передача на счету нападающего Дмитрия Воронкова.
После 12 матчей «Даллас» занимает четвёртое место в Западной конференции с 17 очками. «Коламбус» расположился на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 11 очков в 13 играх.
Следующий матч «Даллас» проведёт с «Виннипег Джетс», а «Коламбус» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
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