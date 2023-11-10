«Это было потрясающе». Вратарь «Рейнджерс» — о победе в матче НХЛ впервые за полтора года

31-летний вратарь «Рейнджерс» Луи Доминге отразил 25 бросков и был признан второй звездой матча с «Миннесотой» (4:1). Голкипер был вызван из АХЛ в связи с травмами Игоря Шестёркина и Джонатана Куика. Доминге не играл в НХЛ с 13 мая 2022 года, когда он выступал за «Питтсбург Пингвинз» против «Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда Восточной конференции.

«Честно говоря, это было потрясающе. Было здорово услышать такую поддержку публики. Как я сказал сегодня утром, приятно хоть раз оказаться на стороне этих фанатов. Мой сегодняшний опыт был замечательным, и команда сыграла очень хорошо в третьем периоде и одержала победу», — цитирует Доминге пресс-служба НХЛ.