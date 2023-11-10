Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было потрясающе». Вратарь «Рейнджерс» — о победе в матче НХЛ впервые за полтора года

«Это было потрясающе». Вратарь «Рейнджерс» — о победе в матче НХЛ впервые за полтора года
Комментарии

31-летний вратарь «Рейнджерс» Луи Доминге отразил 25 бросков и был признан второй звездой матча с «Миннесотой» (4:1). Голкипер был вызван из АХЛ в связи с травмами Игоря Шестёркина и Джонатана Куика. Доминге не играл в НХЛ с 13 мая 2022 года, когда он выступал за «Питтсбург Пингвинз» против «Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда Восточной конференции.

«Честно говоря, это было потрясающе. Было здорово услышать такую поддержку публики. Как я сказал сегодня утром, приятно хоть раз оказаться на стороне этих фанатов. Мой сегодняшний опыт был замечательным, и команда сыграла очень хорошо в третьем периоде и одержала победу», — цитирует Доминге пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
«Чёртова дюжина» Панарина! Выдал гениальный пас и оказался в шаге сразу от двух рекордов
Видео
«Чёртова дюжина» Панарина! Выдал гениальный пас и оказался в шаге сразу от двух рекордов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android