«С его появлением мы стали значительно сильнее». Тренер «Оттавы» — о возвращении Зуба

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит оценил возвращение в состав защитника Артёма Зуба. Россиянин в матче с «Ванкувером» (2:5) отметился заброшенной шайбой. Зуб пропустил предыдущие семь матчей из-за сотрясения мозга.

«Очевидно, что с появлением Зуба мы стали значительно сильнее. Вы можете увидеть разницу, когда он играет с шайбой, насколько великолепно он владеет шайбой», — цитирует Смита пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Зуб провёл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+3». Всего в НХЛ 28-летний россиянин провёл 186 матчей, в которых забил 14 голов и отметился 36 результативными передачами с показателем полезности «+10».