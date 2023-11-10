«Эдмонтон» проиграл худшей команде НХЛ «Сан-Хосе» и сравнялся с «Шаркс» по очкам

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном». Матч закончился победой «Шаркс» со счётом 3:2.

Голы за «акул» забивали Фабиан Зеттерлунд, Томаш Гертл и Филип Задина. У «Эдмонтона» отличился Дарнелл Нурс с передач Леона Драйзайтля и Уоррена Фёгеле. В конце третьего периода отставание до минимума сократил Райан Ньюджент-Хопкинс, но на большее гостей не хватило. Отметим, что капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид во второй матч подряд остался без набранных очков.

«Эдмонтон» делит с «Сан-Хосе» последнее место в НХЛ, у обеих команд по пять очков. «Шаркс» одержали вторую победу подряд после 11 поражений кряду на старте сезона. «Ойлерз» одержали лишь две победы в 12 матчах.