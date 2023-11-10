Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» проиграл худшей команде НХЛ «Сан-Хосе» и сравнялся с «Шаркс» по очкам

«Эдмонтон» проиграл худшей команде НХЛ «Сан-Хосе» и сравнялся с «Шаркс» по очкам
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном». Матч закончился победой «Шаркс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Зеттерлунд (Гертл, Эклунд) – 18:35     1:1 Нурс (Драйзайтль, Фёгеле) – 21:56     2:1 Гертл (Зеттерлунд, Охотюк) – 29:05     3:1 Задина (Штурм, Карпентер) – 41:53     3:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Экхольм) – 57:34    

Голы за «акул» забивали Фабиан Зеттерлунд, Томаш Гертл и Филип Задина. У «Эдмонтона» отличился Дарнелл Нурс с передач Леона Драйзайтля и Уоррена Фёгеле. В конце третьего периода отставание до минимума сократил Райан Ньюджент-Хопкинс, но на большее гостей не хватило. Отметим, что капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид во второй матч подряд остался без набранных очков.

«Эдмонтон» делит с «Сан-Хосе» последнее место в НХЛ, у обеих команд по пять очков. «Шаркс» одержали вторую победу подряд после 11 поражений кряду на старте сезона. «Ойлерз» одержали лишь две победы в 12 матчах.

Материалы по теме
«Смерть от тысячи порезов». Почему «Эдмонтон» и Макдэвид провалили старт сезона?
«Смерть от тысячи порезов». Почему «Эдмонтон» и Макдэвид провалили старт сезона?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android