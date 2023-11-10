«Эдмонтон» проиграл худшей команде НХЛ «Сан-Хосе» и сравнялся с «Шаркс» по очкам
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном». Матч закончился победой «Шаркс» со счётом 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Зеттерлунд (Гертл, Эклунд) – 18:35 1:1 Нурс (Драйзайтль, Фёгеле) – 21:56 2:1 Гертл (Зеттерлунд, Охотюк) – 29:05 3:1 Задина (Штурм, Карпентер) – 41:53 3:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Экхольм) – 57:34
Голы за «акул» забивали Фабиан Зеттерлунд, Томаш Гертл и Филип Задина. У «Эдмонтона» отличился Дарнелл Нурс с передач Леона Драйзайтля и Уоррена Фёгеле. В конце третьего периода отставание до минимума сократил Райан Ньюджент-Хопкинс, но на большее гостей не хватило. Отметим, что капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид во второй матч подряд остался без набранных очков.
«Эдмонтон» делит с «Сан-Хосе» последнее место в НХЛ, у обеих команд по пять очков. «Шаркс» одержали вторую победу подряд после 11 поражений кряду на старте сезона. «Ойлерз» одержали лишь две победы в 12 матчах.
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