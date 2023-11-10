«Перед матчем мы говорили правильные слова». Драйзайтль — о поражении от «Сан-Хосе»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал очередное поражение команды в матче с «Сан-Хосе» (2:3). «Ойлерз» сравнялись с худшей командой лиги «Шаркс» по очкам и выиграли лишь 2 матча из 12.

«Перед матчем мы говорили правильные слова. Мы выходим на каждую игру с одним и тем же победным настроем. Мы перебрасываем и переигрываем многие команды, и кажется, что сейчас нам просто не везёт с отскоками шайб. Хотя на отскоки нельзя полагаться, я это знаю, но мы просто забиваем недостаточно голов и явно пропускаем слишком много шайб в свои ворота», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

За 12 матчей текущего сезона Драйзайтль забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.