«Не тот результат, на который мы способны». Тренер «Эдмонтона» — об ужасном старте сезона

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подвёл итоги поражения в матче с «Сан-Хосе» (2:3) и заявил, что команда может показывать куда более лучшую игру.

«Наша игра в большинстве обычно отражает всю нашу атакующую мощь. Сейчас у нас в команде есть некоторые снайперы, которые не бросают с типичной точностью. Это далеко не тот результат, на который мы способны», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» делит с «Сан-Хосе» последнее место в НХЛ, у обеих команд по пять очков. «Шаркс» одержали вторую победу подряд после 11 поражений кряду на старте сезона. «Ойлерз» одержали лишь две победы в 12 матчах. Следующий матч «Эдмонтон» проведёт в гостях с «Сиэтлом» в ночь на 12 ноября.