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«Авангард» обменял нападающего Никиту Михайлова в «Ладу» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял нападающего Никиту Михайлова в «Ладу» на денежную компенсацию
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«Авангард» обменял нападающего Никиту Михайлова в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба.

Михайлов является уроженцем Тольятти. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 11 матчей, в которых форвард отметился одной результативной передачей с показателем полезности «+2».

Всего в КХЛ форвард сыграл 145 матчей, забросил 18 шайб, сделал 21 передачу, набрал 20 минут штрафа, показатель полезности «-1».

В ВХЛ Михайлов сыграл 99 матчей, забросил 22 шайбы, сделал 46 передач, набрал 34 минуты штрафа, показатель полезности «-1». В МХЛ на счету нападающего 163 матча, в которых форвард забросил 39 шайб, сделал 48 передач, набрал 52 минуты штрафа, показатель полезности «+31».

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