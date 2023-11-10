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Председатель совета директоров СКА Медведев заявил о полном доверии к работе Ротенберга

Председатель совета директоров СКА Медведев заявил о полном доверии к работе Ротенберга
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о полном доверии главному тренеру петербургского клуба Роману Ротенбергу. На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА на последней секунде овертайма вырвал победу в матче с «Трактором» (4:3 ОТ).

«Команда продолжает строительство. Помимо фундамента должны быть построены и первые-вторые этажи. Как мы знаем, именно на этих «этажах» находятся функциональные подразделения. Давать заключение о работе главного тренера ещё рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Ротенберг занимает пост главного тренера СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла регулярный чемпионат КХЛ, а в Кубке Гагарина дошла до финала Западной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в шести матчах.

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