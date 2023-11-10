Шабанов повторил рекорд «Трактора» по длительности результативной серии в КХЛ

Нападающий Максим Шабанов повторил рекорд «Трактора» в КХЛ по длительности результативной серии, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Форвард отметился результативной передачей в матче со СКА (3:4 ОТ).

Форвард чёрно-белых продлил свою результативную серию до девяти матчей. Такого же результата за всю историю клуба в КХЛ добивались лишь два хоккеиста — Лукаш Седлак и Петри Контиола.

Всего в текущем сезоне на счету Шабанова 29 матчей, в которых 23-летний нападающий забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+4». Всего в КХЛ Шабанов провёл 108 матчей, в которых отметился 54 очками — забил 31 гол и отдал 23 результативные передачи с показателем полезности «-1».