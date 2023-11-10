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Судья Иванюк оценил правильность назначения буллита в ворота «Трактора» в матче со СКА

Судья Иванюк оценил правильность назначения буллита в ворота «Трактора» в матче со СКА
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Судья международной категории Александр Иванюк оценил решение арбитров КХЛ назначить штрафной бросок в ворота «Трактора» на последней секунде овертайма в матче со СКА (4:3 ОТ).

«Сложно судить, но, как бы то ни было, Виталий Кравцов догонял игрока СКА сзади. В правилах записано, если ты атакуешь соперника сзади и мешаешь ему произвести точный бросок (а это как раз и было), то назначается штрафной бросок. Поэтому тут наверняка судья прав», – приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов нарушил правила на последней секунде овертайма, после чего в ворота челябинской команды был назначен буллит. Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский и принёс хозяевам победу – 4:3.

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