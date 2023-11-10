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«Барыс» заключил контракт с нападающим сборной Казахстана Евгением Рымаревым

«Барыс» заключил контракт с нападающим сборной Казахстана Евгением Рымаревым
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«Барыс» заключил контракт с нападающим сборной Казахстана Евгением Рымаревым. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, одностороннее соглашение с нападающим будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2024 года).

35-летний Рымарев уже играл за «Барыс» с 2009 года по 2017-й (с перерывами). Этот сезон форвард начал в «Югре», где в 19 играх забросил две шайбы и отдал восемь голевых передач.

Всего в КХЛ на счету Рымарева 207 матчей, в которых опытный форвард набрал 44 очка — забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач.

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