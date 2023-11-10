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«Неправильная политика перед сезоном». Плющев назвал причины серьёзного кризиса СКА

«Неправильная политика перед сезоном». Плющев назвал причины серьёзного кризиса СКА
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о причинах игрового кризиса СКА в текущем сезоне КХЛ. Петербургский клуб после 27 матчей занимает лишь восьмое место в таблице Западной конференции лиги.

«СКА в кризисе. Кризис серьёзный. Связан в первую очередь с тем, что, наверное, где-то была неправильно проведена селекционная работа. И вообще неправильная политика была перед сезоном. Состав обновили на 80%. Поэтому это всё сейчас выливается в тяжёлые игры и тяжёлые последствия. Команду невозможно создать за два дня. Команду можно сделать только по истечении определённого времени. Сейчас армейцы пытаются использовать это время до плей-офф. Я думаю, что проблемы ещё будут впереди», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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