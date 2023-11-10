Главного судью матча минского «Динамо» с «Сочи» поздравили с днём рождения на кубе арены

На вчерашнем матче между минским «Динамо» и «Сочи» главного арбитра Алексея Васильева поздравили с днём рождения на медиакубе арены. Матч закончился победой минчан со счётом 2:1.

Васильеву исполнилось 47 лет. Всего в КХЛ арбитр отсудил 601 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф в качестве главного судьи матча.

Права на видео принадлежат ХК «Динамо». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Ответный матч между минским «Динамо» и «Сочи» состоится сегодня, 10 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. На данный момент белорусский клуб расположился на седьмой строчке в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» выпал из первой восьмёрки и занимает девятое место в таблице Запада.