Форвард «Бостона» Чарли Койл прокомментировал свой первый хет-трик в карьере в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), который стал для него первым в карьере в сильнейшей лиге мира.

Первая из трёх шайб Койла стала его 150-й в НХЛ. Также в этой игре 31-летний форвард сделал свой 250-й ассист.

«Приятное чувство. Я просто завершал многие хорошие розыгрыши и передачи, и иногда это заканчивается именно так. У тебя появляется чувство, сравнимое с чем-то, к чему ты стремился больше всего. Тебе кажется, что это какая-то веха, но ты никогда не можешь по-настоящему сфокусироваться на таких вещах», — приводит слова Койла официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Койла 12 (5+7) очков в 13 играх.