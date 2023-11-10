«Локомотив» одержал выездную победу над «Сибирью» в матче КХЛ
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В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (1:2).
Шайбами в составе победителей отметились Максим Берёзкин и Александр Полунин. У хозяев единственный гол на счету Энди Андреоффа. Все три взятия ворот в матче были зафиксированы в первом периоде.
Команда Игоря Никитина набирает 36 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. В следующем матче ярославцы сыграют 12 ноября на выезде с «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» терпит второе поражение подряд, остаётся с 29 очками и занимает девятое место на Востоке. В ближайшей игре команда Дэвида Немировски сыграет 14 ноября дома с нижегородским «Торпедо».
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