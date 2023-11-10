Мартемьянов: «Автомобилист» взял нас той же самой игрой, которой мы вчера их взяли

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Автомобилиста» (2:3).

«Соперник нас взял той же самой игрой, которой мы вчера их взяли. Вчера мы много эмоций отдали. То, что мы играли плохо, я не сказал бы, но концентрации у парней явно не хватало, есть претензии к нападающим при завершении атаки, очень много ошибок в средней зоне именно от них идёт. Ну и в обороне мы сыграли не так, как мы хотим, чтобы играла команда. Настрой соперника был виден, что играли очень просто, это стратегия двух матчей, практически без ошибок — вход-бросок. Вбрасывания мы вчистую проиграли сегодня. У нас единственный центральный нападающий, который может делать это… (регулярно выигрывать вбрасывания. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что счёт по игре», — приводит видео с пресс-конференции Мартемьянова пресс-служба «Амура».

Хабаровчане остаются с 28 очками и занимают десятое место в таблице Восточной конференции.