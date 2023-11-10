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Двое обладателей Кубка Гагарина вернулись в СКА в качестве тренеров

Двое обладателей Кубка Гагарина вернулись в СКА в качестве тренеров
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Обладатели Кубка Гагарина Антон Белов и Никита Комаров назначены на должность тренеров по подготовке резерва СКА, сообщает пресс-служба питерских армейцев.

Белов — чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина – 2015 и 2017 в составе СКА. Последним клубом защитника был «Авангард», трудовые соглашения с которым завершились в апреле 2023 года. Также в своей карьере Белов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Москва), ЦСКА и «Эдмонтон Ойлерз».

Комаров — обладатель Кубка Гагарина – 2020/2021 в составе «Авангарда», а за свою карьеру в КХЛ запомнился как один из сильнейших тафгаев лиги. Также в его послужном списке выступления за такие клубы, как «Сочи», «Трактор», «Витязь», «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск) и «Автомобилист».

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