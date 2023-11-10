Определились главные тренеры сборных дивизионов на Фонбет Матче Звёзд КХЛ — 2023

Континентальная хоккейная Лига (КХЛ) объявила имена главных тренеров сборных дивизионов на Фонбет Матче Звёзд КХЛ — 2023, который пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Сборную команду дивизиона Боброва возглавит Алексей Жамнов («Спартак»). В текущем регулярном чемпионате КХЛ красно-белые выиграли 20 матчей из 29, команда лидирует в Западной конференции и возглавляет сводную таблицу чемпионата. Жамнов возглавил «Спартак» в марте 2023 года.

Алексей Кудашов («Динамо» Москва) станет главным тренером команды дивизиона Тарасова. В нынешнем чемпионате бело-голубые одержали 20 побед в 28 матчах и сражаются за лидерство на Западе. «Динамо» Кудашов возглавляет с 2021 года.

Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Андрей Разин («Металлург»). В сезоне-2023/2024 уральцы идут в топ-3 на Востоке, выиграв 17 матчей из 29. Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года.

Сборную команду дивизиона Чернышёва возглавит Михаил Кравец («Авангард»). В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ «ястребы» выиграли 17 из 28 матчей и идут в верхней части таблицы Восточной конференции. Кравец назначен на пост главного тренера «Авангарда» по ходу сезона-2022/2023, в плей-офф вместе с командой дошёл до финала конференции.