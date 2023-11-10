Никитин: нужно было немножко доставать из себя, в этом плане парни молодчики

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью» (2:1).

«Тяжёлая игра получилась. Начали тяжело. Со второго периода вкатились, равная игра была. Но у нас было преимущество после первого периода.

Хорошая концентрация в третьем периоде? Сейчас поездка непростая. Нужно было немножко доставать из себя. В этом плане парни молодчики.

Не забили ни одной шайбы во втором периоде? Если бы знали ответ — давно бы решили. Пытаемся найти эти ключи. Что это — психология, мастерство или умение совместить игру на скоростях и качество исполнения. Мы видим наш рост в том, что хотим развивать наших парней индивидуально. Наверное, это поможет иметь командный результат.

Появление Рафикова? Начало атаки — важная часть. С шайбой играешь или за шайбой бегаешь. Плюс он опытный парень, лидер команды, в большинстве играет. Много нюансов. Компоненты, которые он добавил. Дал игровое время другим ребятам, которые ещё растут, в плане, чтобы они не переигрывали. Много нюансов, которые влияют на игру.

Никулин два матча подряд отдаёт передачи? У него было три голевых момента сегодня. У форварда чувство гола очень специфично. Степан переживает «синдром второгодки». Поэтому чем сложнее ему будет, и тем сильнее он будет, если сможет переломить», — приводит слова Никитина с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.