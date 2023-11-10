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«Куньлунь» добился волевой победы в Астане над «Барысом»

«Куньлунь» добился волевой победы в Астане над «Барысом»
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В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» уступил «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

Обе шайбы гости забросили в третьем периоде, отличились Брэндон Макмиллан и Кайл Вуд. У хозяев единственный гол, забитый в середине первой 20-минутки, на счету Кирилла Савицкого.

Команда Виктора Игнатьева набирает 25 очков и занимает предпоследнее — 10-е — место в таблице Западной конференции. В следующем матче китайский клуб 12 ноября встретится в Омске с «Авангардом». «Барыс» остаётся с 23 очками и занимает 11-е место на Востоке. В ближайшем матче клуб из столицы Казахстана примет череповецкую «Северсталь». Матч пройдёт 12 ноября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Савицкий (Бекетаев, Шестаков) – 10:09 (5x5)     1:1 Макмиллан (Меркли) – 48:34 (5x4)     1:2 Вуд (Рич) – 56:27 (5x5)    
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