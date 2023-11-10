«Куньлунь» добился волевой победы в Астане над «Барысом»

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» уступил «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

Обе шайбы гости забросили в третьем периоде, отличились Брэндон Макмиллан и Кайл Вуд. У хозяев единственный гол, забитый в середине первой 20-минутки, на счету Кирилла Савицкого.

Команда Виктора Игнатьева набирает 25 очков и занимает предпоследнее — 10-е — место в таблице Западной конференции. В следующем матче китайский клуб 12 ноября встретится в Омске с «Авангардом». «Барыс» остаётся с 23 очками и занимает 11-е место на Востоке. В ближайшем матче клуб из столицы Казахстана примет череповецкую «Северсталь». Матч пройдёт 12 ноября.