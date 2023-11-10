Мамбеталиев: Паскуале — человек с характером

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

«Игра поначалу складывалась неплохо, потом пошли ненужные удаления. Семь удалений было, и в концовке нам забили. До этого мы практически не удалялись, а сегодня, наверное, посчитали, что можно удаляться. Команда подсаживается, когда играет в меньшинстве, одни и те же выходят. Инициатива переходит к соперникам. Потом получается брак в передачах, в завершении. Не добежал, недосмотрел, не вывел шайбу. Паскуале неплохо выглядит, выходит на свой уровень. С характером человек. Новички пока готовятся, к поездке будем ставить их на игру», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

«Барыс» остаётся с 23 очками и занимает 11-е место на Востоке. В ближайшем матче клуб из столицы Казахстана примет череповецкую «Северсталь». Матч пройдёт 12 ноября.