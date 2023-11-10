«Как говорят у нас в Мытищах, с детства за «Куньлунь». Игнатьев — о победе над «Барысом»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал выездную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1).

Напомним, эта победа стала первой для китайского клуба, добытой в основное время с 6 сентября.

«Как и ожидалось… Подождите, в первую очередь хочу поздравить малочисленных мытищинских болельщиков с победой. Они у нас не так часто. Как говорят у нас в Мытищах, с детства за «Куньлунь». Мы вчера покатались, сегодня отдохнули. Я знал, что движение будет хорошим. Я не знал результата игры, но знал, что по движению мы точно не уступим. Все больные вернулись, у нас четыре боеспособных звена. Мы немного изменили четвёртое звено, влили свежую кровь. Именно эти ребята были на льду, когда мы забили второй гол. Наше четвёртое звено сегодня свою работу сделало сполна. В третьем периоде деваться было некуда, мы понимали, что время уходит, забивать надо. Вот и задвигались. Обе команды сегодня хорошо двигались», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.