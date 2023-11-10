«Ак Барс» продлил контракт с Галимовым ещё на один сезон

Пресс-служба казанского «Ак Барса» сообщила о продлении клубом контракта с нападающим Артёмом Галимовым ещё на один год. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Галимов провёл за казанский клуб 17 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3». Игрок выступает за клуб из столицы Татарстана с сезона-2018/2019.

После 28 сыгранных матчей в текущей регулярке «Ак Барс» имеет 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В своей последней игре казанцы уступили на выезде тольяттинской «Ладе» (2:3). В ближайшем матче команда Зинэтулы Билялетдинова сыграет 11 ноября в Магнитогорске с местным «Металлургом».