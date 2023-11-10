Арбитр КХЛ: уровень судейства в лиге растёт

Арбитр КХЛ Евгений Юдин считает, что вливание молодых кадров в судейский корпус лиги положительно сказывается на общем уровне судейства в ней.

«Растёт ли уровень судейства в КХЛ? Думаю, да. На мой взгляд, главный фактор – молодёжь. Свежая кровь вливается каждый год. Приходят ребята очень приличного уровня, фактурные, с завидными физическими кондициями, быстрые, решительные. Им есть что доказывать и куда расти. Они наступают более возрастным коллегам на пятки, и это заставляет всех работать с полной отдачей. Конечно, положительным образом сказывается на судействе скрупулёзная работа, которую проводит руководство. Судьи КХЛ постоянно учатся, узнают что-то новое, никто не останавливается в развитии», — сказал Юдин в интервью официальному сайту КХЛ.