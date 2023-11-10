«Нэшвилл» выставил на драфт отказов игрока, которого взял оттуда же 2 октября

«Нэшвилл Предаторз» выставил шведского нападающего Самуэля Фагемо на драфт отказов, сообщает CapFriendly.

Примечательно, что «хищники» сами подобрали 23-летнего форварда с уэйвера 2 октября, куда его выставил «Лос-Анджелес Кингз». С того момента игрок провёл за «Нэшвилл» четыре матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.

Всего на счету Фагемо в НХЛ 17 матчей суммарно за «Предаторз» и «Кингз», в которых он набрал 4 (3+1) очка при общем показателе полезности «-6».

В 13 сыгранных матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на счету «Нэшвилла» 10 набранных очков и 13-е место в таблице Западной конференции. В ближайшем матче команда Эндрю Брюнетта примет на своём льду «Аризону Койотс». Матч пройдёт 12 ноября.