Нюландер обогнал Панарина по продолжительности результативной серии со старта сезона НХЛ
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» выигрывает по ходу первого периода со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 03:01 (pp) 1:1 Зари (Кадри) – 07:02 2:1 Йернкрок (Доми, Робертсон) – 08:18
Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер. Таким образом, он совершил результативное действие в 14-м матче со старта сезона НХЛ. Серия российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составляет 13 матчей. Всего в текущем сезоне Вильям Нюландер набрал 19 (8+11) очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 11 ноября 2023
-
03:50
-
02:33
- 10 ноября 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:20
-
22:56
-
22:44
-
22:30
-
22:13
-
21:33
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:34
-
20:24
-
19:59
-
19:42
-
19:27
-
19:15
-
19:01
-
18:47
-
18:34
-
18:27
-
18:07
-
18:00
-
17:37
-
17:13
-
16:47
-
16:34
-
16:24
-
16:13
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:10
Партнерский контент