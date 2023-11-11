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Нюландер обогнал Панарина по продолжительности результативной серии со старта сезона НХЛ

Нюландер обогнал Панарина по продолжительности результативной серии со старта сезона НХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» выигрывает по ходу первого периода со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 03:01 (pp)     1:1 Зари (Кадри) – 07:02     2:1 Йернкрок (Доми, Робертсон) – 08:18    

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер. Таким образом, он совершил результативное действие в 14-м матче со старта сезона НХЛ. Серия российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составляет 13 матчей. Всего в текущем сезоне Вильям Нюландер набрал 19 (8+11) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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