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Гол и ассист Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Баффало»

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Хенри Йокихарью, Джефф Скиннер, а также Джон-Джейсон Петерка.

У гостей по ходу матча голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов, также записавший в свой актив результативный пас. Ещё одна шайба на счету Йоэля Эрикссона Эка.

После сегодняшнего матча «Миннесота» находится на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 12 очков. «Баффало» занимает восьмое место в турнирной таблицы Восточной конференции с 15-ю очками.

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