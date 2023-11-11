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Гол и ассист Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Баффало»

Гол и ассист Капризова не помогли «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Баффало»
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В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Хенри Йокихарью, Джефф Скиннер, а также Джон-Джейсон Петерка.

У гостей по ходу матча голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов, также записавший в свой актив результативный пас. Ещё одна шайба на счету Йоэля Эрикссона Эка.

После сегодняшнего матча «Миннесота» находится на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 12 очков. «Баффало» занимает восьмое место в турнирной таблицы Восточной конференции с 15-ю очками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Германия - Бундеслига . 12-й тур
03 ноября 2007, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
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Франкфурт-на-Майне
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