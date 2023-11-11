Овечкин пытался выполнить силовой приём и оказался на льду

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В двух эпизодах по ходу встречи российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, попытавшись применить силовой приём к игроку соперника, оказался на льду.

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Напомним, двумя заброшенными шайбами в составе победителей (одна из них — в пустые ворота) отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ещё один гол в свой актив записал Бек Маленстин. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей.

В активе Овечкина в этом сезоне два гола и семь ассистов в 12 матчах.