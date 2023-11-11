«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Яромира Ягра

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Официальный сайт «Питтсбург Пингвинз» сообщил о том, что клуб выведет из обращения игровой номер Яромира Ягра (68-й).

«Пингвинс» объявили о проведении торжественной церемонии поднятия свитера чешского хоккеиста под своды арены перед матчем чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса», который состоится 18 февраля 2024 года.

Яромир Ягр станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.

«Питтсбург» выбрал Ягра под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990. Форвард нападающий провёл первые 11 сезонов в НХЛ в составе «Пингвинс», приняв участие в 806 матчах регулярного чемпионата и набрав 1079 (439+640) очков.

Ягр входит в пятерку лучших игроков в истории «Питтсбурга» по количеству проведенных игр (5-е место), голов (4-е), передач (4-е) и очков (4-е).

Чех вместе с клубом выиграл два Кубка Стэнли – в 1991 и 1992 годах.