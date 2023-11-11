Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из «Калгари», сообщае журналист Кевин Уикс со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

В сегодняшнем матче с «Торонто» (4:5 Б) Задоров стал автором заброшенной шайбы и закончил встречу с положительным показателем полезности «+1». Ранее российский защитник неоднократно критиковал партнёров по команде за плохую игру.

За 13 матчей «Калгари» одержали лишь четыре победы и расположились на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передачс показателем полезности «+6».