Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из «Калгари»

Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из «Калгари»
Комментарии

Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из «Калгари», сообщае журналист Кевин Уикс со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

В сегодняшнем матче с «Торонто» (4:5 Б) Задоров стал автором заброшенной шайбы и закончил встречу с положительным показателем полезности «+1». Ранее российский защитник неоднократно критиковал партнёров по команде за плохую игру.

За 13 матчей «Калгари» одержали лишь четыре победы и расположились на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передачс показателем полезности «+6».

Материалы по теме
«Стыдно так играть!» Правдоруб Задоров разносит партнёров и свой клуб в СМИ
«Стыдно так играть!» Правдоруб Задоров разносит партнёров и свой клуб в СМИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android