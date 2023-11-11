Агент Задорова подтвердил запрос россиянина на обмен из «Калгари»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника Никиты Задорова, подтвердил запрос россиянина на обмен из «Калгари». При этом агент заявил, что шансы россиянина остаться в канадском клубе минимальны. Ранее Задоров неоднократно критиковал партнёров по команде за плохую игру.

«Не думаю, что Никита останется в «Калгари». Не в той команде, где лучший защитник едва получает игровое время», — написал Мильштейн в своей соцсети.

За 13 матчей «Калгари» одержал лишь четыре победы, клуб располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».