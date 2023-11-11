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Инсайдер НХЛ назвал вероятный клуб, в котором продолжит карьеру Задоров

Инсайдер НХЛ назвал вероятный клуб, в котором продолжит карьеру Задоров
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Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что одним из возможных вариантов продолжения карьеры для защитника Никиты Задорова является «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин запросил обмен из «Калгари» после матча с «Торонто» (4:5 Б). Ранее Задоров неоднократно критиковал своих партнёров по команде за слабую игру.

«Задоров запросил обмен из «Калгари». Появились слухи, что защитник будет рад переходу в «Торонто», — написал инсайдер в своей соцсети.

За 13 матчей «Калгари» одержал лишь четыре победы, клуб располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».

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