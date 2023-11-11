Инсайдер НХЛ назвал вероятный клуб, в котором продолжит карьеру Задоров

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что одним из возможных вариантов продолжения карьеры для защитника Никиты Задорова является «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин запросил обмен из «Калгари» после матча с «Торонто» (4:5 Б). Ранее Задоров неоднократно критиковал своих партнёров по команде за слабую игру.

«Задоров запросил обмен из «Калгари». Появились слухи, что защитник будет рад переходу в «Торонто», — написал инсайдер в своей соцсети.

За 13 матчей «Калгари» одержал лишь четыре победы, клуб располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».