Ротенберг — о кибербуллинге: стоит дать осечку — сразу находятся люди, которые пишут грязь

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о проблеме буллинга в интернете. Сегодня, 11 ноября, в России проводится День борьбы с кибербуллингом, который посвящён борьбе с травлей в Сети.

«Любой публичный человек время от времени сталкивается с буллингом в интернете. Особенно часто такое случается с известными спортсменами и тренерами. Даже самый сильный игрок, даже самая сильная команда не могут побеждать бесконечно.

Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые тут же забывают о прошлых успехах. Они рады воспользоваться моментом и написать много грязи про тебя. Кого‑то это может ранить, лишить мотивации и выбить из колеи.

В результате кибербуллинга мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Далеко не каждый, особенно в молодом возрасте, способен пройти такое давление. 11 ноября в России проходит день борьбы с кибербуллингом. В наших силах остановить буллинг вместе», – сказал Ротенберг на видео в своём телеграм-канале.