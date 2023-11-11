Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — о кибербуллинге: стоит дать осечку — сразу находятся люди, которые пишут грязь

Ротенберг — о кибербуллинге: стоит дать осечку — сразу находятся люди, которые пишут грязь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о проблеме буллинга в интернете. Сегодня, 11 ноября, в России проводится День борьбы с кибербуллингом, который посвящён борьбе с травлей в Сети.

«Любой публичный человек время от времени сталкивается с буллингом в интернете. Особенно часто такое случается с известными спортсменами и тренерами. Даже самый сильный игрок, даже самая сильная команда не могут побеждать бесконечно.

Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые тут же забывают о прошлых успехах. Они рады воспользоваться моментом и написать много грязи про тебя. Кого‑то это может ранить, лишить мотивации и выбить из колеи.

В результате кибербуллинга мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Далеко не каждый, особенно в молодом возрасте, способен пройти такое давление. 11 ноября в России проходит день борьбы с кибербуллингом. В наших силах остановить буллинг вместе», – сказал Ротенберг на видео в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Сила в правде. Народ все видит». Что имел в виду Роман Ротенберг?
«Сила в правде. Народ все видит». Что имел в виду Роман Ротенберг?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android