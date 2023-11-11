А. Юдин — о вопросе журналиста: любитель дешёвого хайпа решил набрать популярности

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что нынешние журналисты ради популярности ставят на первое место освещение не хоккея, а «горячих» тем.

«Слишком много странных совпадений вокруг СКА. Как только команда начала набирать обороты, показала классный хоккей против сильных соперников — «Спартака» и «Трактора», начались какие-то медиаатаки.

В день игры с челябинцами почти одновременно в прессу вбросили летнее видео с Алексом Гальченюком, потом в одном крупном телеграм-канале «внезапно» вспомнили совсем уж древнюю историю с избиением доктора Козлова. И как венец всего — провокации на пресс-конференции. Выглядит как заранее спланированная акция, направленная против команды. Можно ещё вспомнить, как армейцев судили в матче против «Спартака» — такой «односторонней» работы арбитров я не видел с 90-х.

Кстати, некоторым питерским журналистам я хочу напомнить те времена. Тогда СКА не был в числе лидеров нашего хоккея, на наши матчи ходили журналисты-энтузиасты и говорили прежде всего об игре, их интересовал хоккей. Сейчас команда уже много лет не опускается ниже финала конференции, но хоккей у прессы на 125-м месте. Ищут какие-то скандалы, «горячие» темы. Всё ради просмотров, лайков и хайпа, как сейчас модно говорить. Вот один такой любитель дешёвого хайпа и решил набрать популярности для своего телеграм-канала. Пусть каждый занимается своим делом – журналисты разбирают игру, болельщики поддерживают, игроки выходят на лёд, тренеры тренируют», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».