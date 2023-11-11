Журналист из США: ещё слишком рано волноваться, но Овечкин уже в большом долгу

Североамериканский журналист NBCS Washington Грант Паульсен на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2023/2024.

«Алекс Овечкин забил всего два гола более чем в 11 матчах за «Кэпс».

Ранее у него только дважды было такое количество матчей с двумя голами. Однажды это было во время сокращённого из-за локаута сезона. В другой раз он зажёгся и забил 56 голов. Ещё слишком рано волноваться, но он уже в большом долгу», — говорится в сообщении.

Напомним, в стартовых 12 матчах сезона российский нападающий забросил всего две шайбы, что является одним из его худших показателей в карьере. Один из голов Овечкин забил в большинстве, а другой — в пустые ворота. К этому результату капитан столичной команды добавил ещё семь результативных передач. Всего на его счету девять очков.