«Его вклад очень весом». Атанасов рассказал о влиянии Ларионова на его карьеру хоккеиста

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о роли главного тренера Игоря Ларионова в его становлении как хоккеиста. Атанасов является вторым по результативности хоккеистом в команде после Максима Летунова, набрав 26 (13+13) очков.

«Думаю, что мне ещё больше удастся раскрыться, надеюсь на это, по крайней мере. Безусловно, Игорь Николаевич Ларионов дал мне толчок. У нас получается играть в хоккей, и его вклад, конечно, очень весом.

Я пришёл сюда молодым пацаном, который отыграл в Ханты-Мансийске в первой команде [в «Югре»] только 17 игр и ещё не знал, как правильно за собой следить в плане питания, сна. Тут очень здорово всё поставлено. Игорь Николаевич подсказывает по питанию, режиму сна, да и вообще по отношению к своему организму.

В плане игры я стараюсь не бояться ошибаться. Бывают рискованные моменты, но зачем заниматься хоккеем, если бояться рисковать? Что касается того, где мне легче играть, мне всегда игры дома давались проще, чем на выезде, в том плане, что тут свои болельщики, трибуны, которые помогают своей энергетикой», — цитирует Атанасова ТАСС.