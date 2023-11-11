Карандин: с иронией отношусь к хоккейным агентам, во времена СССР их не было

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин высказался о словах Владимира Путина про «дельцов» в хоккее, которые увозят молодых хоккеистов за океан.

«Рад, что президент России по-прежнему уделяет особое внимание нашей игре. Его выступление о том, что нам мешают дельцы от хоккея, – самое актуальное. Нельзя его замылить! Я прошёл через девяностые годы, когда и в хоккее, и в судействе мы пытались перечеркнуть все свои достижения. Именно тогда подрубили наш хоккей. Дельцы – скауты, агенты – сотнями сметали всех наших лучших игроков, отправляли их за океан и в Европу.

К счастью, эти трудные времена позади. Мы только восстанавливаемся от ударов девяностых. Если тогда у нас могли незаметно забрать под сотню мастеров в год, то теперь их единицы – и каждую потерю мы тяжело переживаем, хоккейный генофонд стал слабым. И я вижу, что дельцы остаются и вне нашего хоккея – в лице всё тех же североамериканцев, и внутри.

Моё мнение – нужно строго разделить тех, кто работает на наш хоккей, и тех, кто работает на хоккей североамериканский. Первым – создать режим благоприятствования, ко вторым – относиться соответствующе. Нельзя сидеть на двух стульях!

Вообще, с иронией отношусь к агентам, во времена СССР их не было, но наши хоккеисты великолепно развивали свои карьеры и всё выигрывали. Ладно, это веление времени, пусть будут. У нас есть комиссия по работе с агентами, её жёсткая рука должна быть видна. Агенты, которые работают на вывоз, нам не нужны. Их след должен здесь простыть», – цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.