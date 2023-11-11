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Голкипер «Ак Барса» Ахтямов спас ворота от гола в футбольном прыжке в матче с «Магниткой»

Голкипер «Ак Барса» Ахтямов спас ворота от гола в футбольном прыжке в матче с «Магниткой»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт не открыт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань

В первом периоде великолепный момент для взятия ворот имели магнитогорцы. Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов сначала своевременно сыграл на выходе, а затем в футбольном прыжке успел совершить спасение ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ахтямов проводит 16-й матч в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги. 22-летний вратарь одержал шесть побед с 92,2% отражённых бросков.

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