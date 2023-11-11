Голкипер «Ак Барса» Ахтямов спас ворота от гола в футбольном прыжке в матче с «Магниткой»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт не открыт.

В первом периоде великолепный момент для взятия ворот имели магнитогорцы. Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов сначала своевременно сыграл на выходе, а затем в футбольном прыжке успел совершить спасение ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ахтямов проводит 16-й матч в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги. 22-летний вратарь одержал шесть побед с 92,2% отражённых бросков.