Билялетдинов — о первом матче в сезоне без голов: вопросы и к нападающим, и к защитникам

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Металлурга» (0:3).

«Мы готовились, ребята старались делать всё то, что мы говорили. Мы предупреждали о контратаках соперника, но, к сожалению, пропустили момент. Про большинство говорили, что соперник очень много забивает в последних играх. Готовились, но не получилось, к сожалению. Будем поправлять свои ошибки и готовиться дальше.

Впервые в сезоне не забросили ни одной шайбы? Да, нападающие обычно забивают, но и защитники тоже могут участвовать в атаке. Я должен сказать, что это вопрос ко всем, кто выходил на лёд. Конечно, нас беспокоит, что мы не забиваем.

Есть ли фактор усталости при длительной серии матчей через день? Календарь в принципе у всех одинаковый. Но есть моменты, когда мы играем третью выездную игру, а соперник – вторую или первую в домашней серии. Иногда попадаем на неравное состояние, но так у всех команд бывает. Поэтому, как бы не было сложно, нужно играть», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, для «Ак Барса» это поражение стало вторым подряд. Казанцы остались с 38 очками и идут третьими на Востоке.