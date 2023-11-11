Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: была ли тренерская установка не бросать в овертайме? Ну у вас и вопросы, конечно

Жамнов: была ли тренерская установка не бросать в овертайме? Ну у вас и вопросы, конечно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал действия своей команды в овертайме проигранного выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4 Б).

«Была ли тренерская просьба не бросать в овертайме? Ну у вас и вопросы, конечно (смеётся). Нет, просто ребята искали момент для броска. Голдобин выезжал, но не дали бросить. У Савикова был момент хороший. Но бросков не было, поэтому не было голов. Нужно было забивать garbage (мусорные) голы», — приводит слова Жамнова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Спартак», набрав одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию красно-белых, которая перед этой игрой составляла три матча.

Материалы по теме
Как это возможно?! «Спартак» вырвал победу у СКА за секунду до сирены голом со вбрасывания
Как это возможно?! «Спартак» вырвал победу у СКА за секунду до сирены голом со вбрасывания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android