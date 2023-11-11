Жамнов: была ли тренерская установка не бросать в овертайме? Ну у вас и вопросы, конечно

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал действия своей команды в овертайме проигранного выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4 Б).

«Была ли тренерская просьба не бросать в овертайме? Ну у вас и вопросы, конечно (смеётся). Нет, просто ребята искали момент для броска. Голдобин выезжал, но не дали бросить. У Савикова был момент хороший. Но бросков не было, поэтому не было голов. Нужно было забивать garbage (мусорные) голы», — приводит слова Жамнова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Спартак», набрав одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию красно-белых, которая перед этой игрой составляла три матча.