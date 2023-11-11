Разин — о победе над «Ак Барсом»: сегодня практически не вспотел

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (3:0) в домашнем матче КХЛ.

«Впечатления самые положительные. Думаю, идеальная игра была в нашем исполнении. Меня даже гордость переполняет, такое чувство тоже может быть. Потому что всё, что тренировали, просили, отрабатывали, сегодня просто в идеальном исполнении было. Единственный момент, когда была ошибка — это когда мы получили удаление, потом сразу второе, но, опять же, молодцы, не дрогнули, выстояли, и болельщиков порадовали — сегодня полные трибуны были. Сыграли идеально, так что нас с победой.

Как получается с топовыми соперниками собираться и демонстрировать концентрацию? С такими соперниками ребят настраивать не надо, они сами настраиваются. Концентрацию практически сегодня не теряли. Сегодня вышел с игры и практически не вспотел (смеётся), а с «Сибирью» хоть и выиграли 6:3 и игра легко, можно сказать, складывалась, но вот такие моменты (нервные. — Прим. «Чемпионата») присутствовали, а сегодня ребята поберегли мои нервы», — приводит видео с пресс-конференции Разина пресс-служба «Металлурга».