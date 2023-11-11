Дубль Воробьёва помог СКА одержать домашнюю победу над «Нефтехимиком»
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2).
По ходу игры клуб с берегов Невы вёл в счёте 4:0, однако команда Олега Леонтьева смогла отыграть две шайбы. Дубль в этом матче на счету форварда армейцев Михаила Воробьёва. Ещё по шайбе у хозяев забросили Борна Рендулич и Александр Никишин. У гостей отличились Владимир Брюквин и Наиль Якупов.
Для СКА эта победа стала второй подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 30 очков и идёт на шестом месте в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» потерпел второе поражение кряду, остался с 29 очками и идёт восьмым на Востоке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рендулич (Гальченюк, Федотов) – 15:44 (5x5) 2:0 Воробьёв (Хайруллин, Толчинский) – 16:06 (5x5) 3:0 Воробьёв (Рендулич, Хайруллин) – 19:12 (5x4) 4:0 Никишин (Толчинский, Зыков) – 21:22 (5x4) 4:1 Брюквин (Шафигуллин) – 31:38 (5x4) 4:2 Якупов (Клок, Дергачёв) – 36:40 (5x4)
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