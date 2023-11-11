Дубль Воробьёва помог СКА одержать домашнюю победу над «Нефтехимиком»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2).

По ходу игры клуб с берегов Невы вёл в счёте 4:0, однако команда Олега Леонтьева смогла отыграть две шайбы. Дубль в этом матче на счету форварда армейцев Михаила Воробьёва. Ещё по шайбе у хозяев забросили Борна Рендулич и Александр Никишин. У гостей отличились Владимир Брюквин и Наиль Якупов.

Для СКА эта победа стала второй подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 30 очков и идёт на шестом месте в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» потерпел второе поражение кряду, остался с 29 очками и идёт восьмым на Востоке.