Леонтьев: если бюджеты отличаются в разы, не надо строить иллюзий о выравнивании КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:4) заявил, что не видит оснований для разговоров о выравнивании лиги.

«Подравнялась ли лига? Количество легионеров уменьшилось, наверное, где-то выравнивается, даётся больше шансов молодым, и так далее. Но всё равно, если бюджеты команд отличаются в разы, ни о каком выравнивании лиги речи не идёт. Надо объективно смотреть правде глаза, а не строить иллюзии, что есть какое-то выравнивание. Есть подтягивание команд, но… Бьёмся изо всех сил», — приводит слова Леонтьева с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, «Нефтехимик» потерпел второе поражение кряду, остался с 29 очками и идёт восьмым на Востоке.