«Знали их слабое место». Форвард «Лады» Сафин — о победе в матче со «Спартаком»

Нападающий «Лады» Остап Сафин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче КХЛ над «Спартаком» (4:3 Б).

«Фанаты у нас молодцы, фанатов «Спартака» тоже слышно было. Наши должны были их перекричать. Думаю, они это сделали. Это наша общая победа. Мы делаем свою работу. Понятно, что сейчас мы в хорошей ситуации. Слава богу, что так получается. Это всё идёт от командного духа. Все борются до конца.

Отыгрались два раза? Ждали моментов, «Спартак» хорошо играет с шайбой. Забили два гола в большинстве, воспользовались удалениями. Думаю, что «5х3» надо всегда забивать. Знали, что «Спартак» не любит играть в обороне. Думаю, каждая команда не любит. Все хотят играть с шайбой в зоне атаки. Знали, что это их слабое место, пытались выигрывать единоборства и лезть на ворота.

Не получилось поддерживать темп? Дали почувствовать шайбу, много удалялись. Это их чуть-чуть взбодрило. И у нас, и у них были хорошие моменты. Хорошо, что победа за нами», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.