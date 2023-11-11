Марченко продлил результативную серию до пяти матчей, у Воронкова 6-е очко в восьми играх
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В эти минуты в Детройте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На данный момент идёт второй период, счёт в матче 3:2 в пользу «жакетов». Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил Адам Фантилли, которому ассистировали россияне Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.
Таким образом, результативная серия Марченко составляет уже пять матчей. Воронков же набрал своё шестое (2+4) очко в восьми последних играх.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы «Коламбуса», организованной российскими хоккеистами.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
5 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Рэймонд (Комфер) – 03:41 2:0 Фаббри (Фишер, Питри) – 04:26 2:1 Тексье (Сиверсон) – 05:33 2:2 Фантилли (Марченко, Воронков) – 18:14 2:3 Курали (Веренски, Гудбрансон) – 25:41 3:3 Дебринкэт (Питри) – 36:01 4:3 Спронг (Костин) – 38:19 5:3 Фаббри (Уолман) – 42:33 5:4 Лайне – 51:30
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Марченко 8 (3+5) очков в 12 матчах.
«Коламбус» проиграл три последних матча «Далласу», «Флориде» и «Вашингтону» соответственно.
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