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Марченко продлил результативную серию до пяти матчей, у Воронкова 6-е очко в восьми играх

В эти минуты в Детройте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 3:2 в пользу «жакетов». Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил Адам Фантилли, которому ассистировали россияне Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

Таким образом, результативная серия Марченко составляет уже пять матчей. Воронков же набрал своё шестое (2+4) очко в восьми последних играх.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы «Коламбуса», организованной российскими хоккеистами.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Марченко 8 (3+5) очков в 12 матчах.

«Коламбус» проиграл три последних матча «Далласу», «Флориде» и «Вашингтону» соответственно.