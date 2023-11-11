Форвард «Спартака» Беляев: мы играли лучше, но сопернику повезло больше

Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4 Б).

«Играли мы довольно неплохо, но матч получился жёстким и вязким. Считаю, что мы владели преимуществом, но нам не хватило реализации большинства. Где-то немного не повезло, хотя большинство у нас хорошее. Не повезло нам и в третьем пропущенном голе — шайба чуть подскочила, и соперник воспользовался моментом. Считаю, что мы играли лучше, но сопернику повезло больше.

Мой третий гол за четыре матча? У меня всегда был хороший бросок, всегда в него верил. Спасибо партнёрам, что выводят меня на хорошую позицию, мне оставалось дело за малым — просто попасть в ворота. Но голы не главное, важно приносить пользу команде, чтобы мы выигрывали. Знаем, что впереди у нас дерби, настрой – боевой. Все понимают, что нужно оправдаться за прошлую игру в гостях у «Динамо». Думаю, что мы сейчас хорошо восстановимся, наберёмся эмоций — и не только дадим бой, но и одержим победу!» — приводит слова Беляева пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак», набрав одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию красно-белых, которая перед этой игрой составляла три матча.