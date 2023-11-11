«Лос-Анджелес» забрал с уэйвера игрока, которого сам же выставил туда месяц назад

«Лос-Анджелес Кингз» забрал с драфта отказов шведского нападающего Самуэля Фагемо, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальных сетях.

Примечательно, что ранее именно «Кингз» поместили 23-летнего шведа на уэйвер, откуда его 2 октября подобрал «Нэшвилл Предаторз». За «хищников» Фагемо сыграл всего четыре матча, в которых набрал 1 (1+0) очко, и, не убедив тренерский штаб клуба из Теннесси, вновь отправился на драфт отказов.

Всего на счету Фагемо в НХЛ 17 матчей суммарно за «Предаторз» и «Кингз», в которых он набрал 4 (3+1) очка при общем показателе полезности «-6».

На данный момент в 13 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» набрал 19 очков и идёт третьим в таблице Западной конференции.