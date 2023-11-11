Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передачи Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ

Передачи Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ
Комментарии

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Робби Фаббри, а также Лукас Рэймонд, Алекс Дебринкэт и Даниэль Спронг. У «жакетов» голы на счету Александра Тексье, Адама Фантилли, Шона Курали и Патрика Лайне.

Результативными действиями в матче отметились также россияне из «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. У обоих по результативной передаче, когда забрасывал Фантилли. В составе победителей ассистентский балл на счету Клима Костина.

«Ред Уингз» набрали 18 очков и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» остаётся с 11 очками и идёт 15-м.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Рэймонд (Комфер) – 03:41     2:0 Фаббри (Фишер, Питри) – 04:26     2:1 Тексье (Сиверсон) – 05:33     2:2 Фантилли (Марченко, Воронков) – 18:14     2:3 Курали (Веренски, Гудбрансон) – 25:41     3:3 Дебринкэт (Питри) – 36:01     4:3 Спронг (Костин) – 38:19     5:3 Фаббри (Уолман) – 42:33     5:4 Лайне – 51:30    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android