Передачи Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Робби Фаббри, а также Лукас Рэймонд, Алекс Дебринкэт и Даниэль Спронг. У «жакетов» голы на счету Александра Тексье, Адама Фантилли, Шона Курали и Патрика Лайне.

Результативными действиями в матче отметились также россияне из «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. У обоих по результативной передаче, когда забрасывал Фантилли. В составе победителей ассистентский балл на счету Клима Костина.

«Ред Уингз» набрали 18 очков и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» остаётся с 11 очками и идёт 15-м.