Передачи Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ
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В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Робби Фаббри, а также Лукас Рэймонд, Алекс Дебринкэт и Даниэль Спронг. У «жакетов» голы на счету Александра Тексье, Адама Фантилли, Шона Курали и Патрика Лайне.
Результативными действиями в матче отметились также россияне из «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. У обоих по результативной передаче, когда забрасывал Фантилли. В составе победителей ассистентский балл на счету Клима Костина.
«Ред Уингз» набрали 18 очков и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» остаётся с 11 очками и идёт 15-м.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Рэймонд (Комфер) – 03:41 2:0 Фаббри (Фишер, Питри) – 04:26 2:1 Тексье (Сиверсон) – 05:33 2:2 Фантилли (Марченко, Воронков) – 18:14 2:3 Курали (Веренски, Гудбрансон) – 25:41 3:3 Дебринкэт (Питри) – 36:01 4:3 Спронг (Костин) – 38:19 5:3 Фаббри (Уолман) – 42:33 5:4 Лайне – 51:30
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