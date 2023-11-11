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«Большие красные рубцы». Журналист предположил, откуда у Овечкина странные следы на шее

«Большие красные рубцы». Журналист предположил, откуда у Овечкина странные следы на шее
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Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) рассказал о странных следах на шее у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс».

«Алекс Овечкин, судя по всему, недавно прошёл процедуру баночной терапии. У него большие красные круглые рубцы внизу шеи», — говорится в сообщении.

Напомним, в стартовых 12 матчах сезона российский нападающий забросил всего две шайбы, что является одним из его худших показателей в карьере. Один из голов Овечкин забил в большинстве, а другой — в пустые ворота. К этому результату капитан столичной команды добавил ещё семь результативных передач. Всего на его счету девять очков.

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