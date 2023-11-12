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Александр Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ

Александр Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ
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В эти минуты «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт – 1:1. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин прервал шестиматчевую безголевую серию в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1360 матчей, в которых он забил 825 голов и сделал 630 результативных передач.

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